Fiorentina, Commisso rivela: «Anche Iachini ha avuto il Covid-19»

Fiorentina, in una diretta Instagram il patron del viola Rocco Commisso ha rivelato che anche Iachini ha contratto il Covid

Sono tante le persone che fanno parte del mondo del calcio che in questi mesi sono state colpite dal coronavirus. In Serie A la Fiorentina è stato uno dei club che hanno contratto più positivi e tra di loro c’è anche l’allenatore Iachini. Ha rivelarlo il patron Rocco Commisso in una diretta Instagram.

«Anche il nostro allenatore è stato malato in questi mesi, non lo sapevo, ha tutto il mio supporto. Bisogna vedere cosa succederà in questo finale di campionato, Iachini mi ha ben impressionato finora, ma non devono esserci brutti scherzi, dobbiamo restare in Serie A e poi progetteremo il futuro».