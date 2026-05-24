Hysaj saluta la Lazio: «Sono stati anni intensi ma belli! Porterò sempre Roma nel mio cuore» – FOTO

Elseid Hysaj saluta la Lazio in una lunghissima lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram rivolgendosi soprattutto ai tifosi

La fine della stagione della Lazio coincide con l’inizio di una vera e propria rivoluzione all’interno dello spogliatoio. Dopo il match contro il Pisa e i rumors sul futuro di Pedro, un altro senatore ha ufficializzato il suo addio definitivo alla Capitale.

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Il contratto di Hysaj giunge al capolinea dopo cinque stagioni

L’avventura di Elseid Hysaj in biancoceleste è ufficialmente giunta al termine. Il difensore albanese, arrivato a Roma nell’estate del 2021, vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno. La dirigenza e l’entourage del calciatore ex Napoli hanno deciso di comune accordo di non rinnovare il vincolo, sancendo la fine di un lungo ciclo durato cinque anni.

La lettera d’addio di Hysaj su Instagram commuove i tifosi della Lazio

All’indomani dell’ultima di campionato, Elseid Hysaj ha voluto affidare ai social il proprio saluto. Attraverso un commovente post su Instagram, il terzino ha espresso tutta la sua gratitudine:

«Dopo 5 anni con questa maglia è arrivato il momento di salutarsi. Sono stati anni intensi, pieni di emozioni momenti bellissimi e altri più difficili, ma ho sempre dato tutto con professionalità e rispetto fino all’ultimo giorno. Voglio ringraziare i miei compagni, un gruppo vero, fatto di ragazzi straordinari con cui ho condiviso tanto dentro e fuori dal campo. Un grazie speciale anche a tutti i tifosi della LAZIO il vostro calore, la vostra passione e il vostro sostegno sono stati devastanti e resteranno per sempre con me.

Roma sarà sempre una parte importante della mia vita io e e la mia famiglia vi saremo sempre grati. Vi auguro il meglio ve lo meritate e spero che la LAZIO TORNA DOVE MERITA DI STARE. Grazie di tutto, FORZA LAZIO SEMPRE».