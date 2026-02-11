Hernanes: «Alla Lazio ero quasi un attaccante, segnavo tanti gol. Una volta Lotito disse…»

Hernanes, ex giocatore brasiliano della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sugli anni vissuti nella Capitale sponda biancoceleste: le sue parole

L’ex fantasista brasiliano ripercorre gli anni in biancoceleste tra emozioni, gol decisivi e un retroscena sul rapporto con il presidente. Dall’amore per il derby ai compagni rimasti nel cuore. Nel corso di una lunga intervista concessa a Fanpage, Hernanes, ex centrocampista della Lazio, è tornato a parlare della sua esperienza in biancoceleste. Le sue parole:

LAZIO E LOTITO – «Non ho mai mai avuto problemi, pensavo solo a fare il mio, a migliorare la mia prestazione, a essere migliore. Quindi, non avevo tempo da perdere con qualsiasi altra cosa. C’è stata solo una cosa con Lotito, dopo che ero andato via, per alcune dichiarazioni lette sui giornali che mi avevano dato una sensazione negativa. Ma niente di più».

RUOLO E GOL PIU’ IMPORTANTE – «Con la Lazio sono diventato quasi un attaccante, ho fatto tanti gol. Il gol a cui sono più legato è quello del derby. Non solo alla Lazio, ma in tutta la mia carriera. È stato un gol magnifico, con la gamba sinistra, che non era la mia gamba naturale».

GLI EX COMPAGNI CON I QUALI E’ ANCORA IN CONTATTO – «André Dias, anche lui brasiliano, anche Matuzalem, altro connazionale, poi c’era Rocchi. Con Tommaso eravamo in stanza insieme a Formello. Oggi sento ancora Brocchi, Stefano Mauri, Lulic, Floccari, Stendardo, e tanti altri».

