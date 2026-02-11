Bologna Lazio, notte da dentro o fuori al Dall’Ara per la Coppa Italia: le ultime

Bologna Lazio, quarto di finale decisivo per due squadre che cercano l’accesso alla semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta

È tutto pronto allo Stadio Renato Dall’Ara per Bologna-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia che vale molto più di una semplice qualificazione. In semifinale attende l’Atalanta, ma prima c’è una sfida che per entrambe rappresenta un crocevia della stagione.

Sia i biancocelesti sia i rossoblù considerano la coppa un obiettivo prioritario. Con una classifica di campionato che rende complicata la rincorsa a un piazzamento europeo, il torneo nazionale diventa la via più concreta per garantirsi un pass continentale nella prossima stagione.

Bologna Lazio Coppa Italia, Isaksen arma in più per Sarri

Secondo Il Messaggero, nel taglio alto della prima pagina dell’11 febbraio, sarà Gustav Isaksen, esterno offensivo danese della Lazio, l’asso da trasferta su cui puntare. Dopo la rete contro la Juventus, il classe 2001 è chiamato a dare continuità alle sue prestazioni. Una sua giocata potrebbe risultare decisiva per staccare il pass per la semifinale.

Il tecnico Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, sa che servirà concretezza sotto porta e maggiore equilibrio rispetto alle ultime uscite. La Lazio cerca una prova di maturità in una gara che non ammette errori.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità sull’allenamento dei biancocelesti e molto altro

Bologna Lazio Coppa Italia, Italiano chiede la partita perfetta

Sul fronte opposto, il Corriere di Bologna mette al centro il Bologna e il suo allenatore Vincenzo Italiano. Dopo le sconfitte contro Genoa, Milan e Parma, i felsinei devono reagire. La Coppa Italia, vinta lo scorso maggio, resta un traguardo concreto e un’occasione per rilanciare entusiasmo e fiducia.

Italiano chiede una prestazione impeccabile: intensità, attenzione difensiva e capacità di sfruttare le occasioni. Per i rossoblù, il quarto di finale può diventare il punto di svolta di una stagione fin qui altalenante.

Bologna-Lazio non è solo una partita, ma un possibile spartiacque. In palio c’è la semifinale e, forse, una fetta significativa del futuro europeo di entrambe le squadre.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, Maldini e Taylor due gioielli preziosi per Sarri! Cosa filtra