Derby, Hernanes dove vai? La gaffe del Profeta all’ingresso dell’Olimpico – FOTO

Hernanes presente ieri allo Stadio Olimpico per assistere al Derby, ma fuori dall’Olimpico il brasiliano sbaglia l’ingresso – La FOTO

Strana Gaffe occorsa ieri sera al Profeta Hernanes. L’ex calciatore della Lazio ha visto il derby perso dalla Lazio contro la Roma, ma prima del calcio d’inizio è successo qualcosa di particolare.

Il Brasiliano si è messo in fila ai tornelli per entrare, ma come riportato da Sportmediaset ha sbagliato il varco dell’ingresso, finendo in mezzo ai tifosi giallorossi, che gli hanno segnalato poi l’errore e quindi ha potuto entrare nel settore giusto.