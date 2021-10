Handanovic da espulsione contro il Sassuolo. Alla prossima c’è Lazio Inter

Samir Handanovic ha rischiato l’espulsione in Sassuolo-Inter. Il contatto con Defrel sembra esserci. Alla ripresa c’è Lazio-Inter

Il Bologna e poi la sosta. La Lazio vuole chiudere al meglio il tour de force di settembre-ottobre per poi tuffarsi al meglio negli impegni alla ripresa del campionato. Il 16 ottobre c’è una sfida dal sapore molto particolare, all’Olimpico arriva l’Inter di Simone Inzaghi.

Nel corso di Sassuolo-Inter un episodio da moviola che avrebbe potuto impedire a Samir Handanovic di affrontare i biancocelesti. De Vrij svirgola lanciando involontariamente Defrel, il portiere nerazzurro esce a valanga e colpisce con una gomitata l’attaccante neroverde. Per il direttore di gara non c’è nulla, e né tantomeno per il Var.