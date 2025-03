Guendouzi, le sue parole dopo la sconfitta con la Croazia!

La visione critica di Guendouzi sulla partita tra Francia e Croazia giocata ieri sera per la Nations League: il commento del francese

Il centrocampista della Lazio, Guendouzi, ieri sera ha preso parte alla sfida di UEFA Nations League tra Francia e Croazia. Ad avere la meglio, contro ogni pronostico, sono stati i croati, che si sono aggiudicati la sfida contro una delle squadre più forti del mondo. D’altro canto, però, la squadra d’oltralpe non è riuscita a imporre il proprio gioco e a limitare le occasioni offensive dei croati. Ecco il commento del centrocampista francese Guendouzi sulla partita di ieri ai microfoni dei media locali:

«Penso che abbiamo sbagliato il primo tempo, abbiamo perso palloni che di solito non perdiamo, ci è mancata l’aggressività, ci sono stati degli aspetti positivi nel secondo tempo, non siamo stati efficaci, ma c’è ancora una partita di ritorno e se facciamo come nel secondo tempo, possiamo passare. Bisogna rispettare la Croazia, tutti hanno fatto la loro parte, loro sono stati efficaci, noi no, ma questo è quanto. Sappiamo che con un gol può cambiare tutto, sappiamo che il prossimo gol sarà importante, sta a noi partire forte con il prossimo gol, ma ci crediamo».