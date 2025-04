Guendouzi: «Se ho delle superstizioni o una routine? Ci sono molti calciatori che le hanno, soprattutto in Italia. Per esempio…». Le parole del giocatore

Le parole del giocatore della Lazio, Matteo Guendouzi a Carré.

FAMIGLIA– « Penso che sia la cosa più bella per un essere umano poter creare e avere la sua famiglia, crescere il suo bambino e insegnargli i suoi valori. Oltre il calcio siamo persone come gli altri, è importante per me vivere certi momenti (gioca con la figlia in casa, ndr). Se ho delle superstizioni o una routine? Ci sono molti calciatori che le hanno, soprattutto in Italia. Per esempio Romagnoli, quando sono accanto a lui nelle sedute video, mette sempre la sua bottiglietta esattamente al posto giusto. Io glielo faccio apposta e gliela sposto con le ciabatte (ride, ndr). Io però no, non sono superstizioso. Tutti sono comunque rispettosi, giusto qualche piccolo scherzo ma che viene fatto solo per ridere tra noi»