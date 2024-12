Guendouzi, solo il palo gli nega il gol: fino a che ne ha è sempre insostituibile

Le pagelle di Mateo Guendouzi nel pareggio della Lazio contro l’Atalanta: un palo gli nega la gioia del gol, solita prova di tanta generosità

Ancora una prova di Mateo Guendouzi che dimostra la sua importanza centrale nella Lazio di Baroni. Contro l’Atalanta il francese non sembra sentire la fatica della stagione: gioca a ritmi vertiginosi e con grande disponibilità per tutta la squadra. Nel primo tempo sfiora anche il gol, che però gli viene negato dai pali. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Primo tempo a ritmi vertiginosi senza sbagliare nulla. Colpisce anche un palo con un tiro incredibile dalla distanza. Nella ripresa finisce però presto in riserva e soffre».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Indemoniato per quanto pressa e per come si propone. La sfortuna gli nega il tiro-gioiello: colpisce il palo a giro e Carnesecchi lì non sarebbe arrivato. Anima indomabile».

TUTTOSPORT 7 – «L’incrocio dei pali gli nega un bellissimo gol all’11’, quantità e posizione in mezzo al campo».

IL MESSAGGERO 7 – «Che meraviglia l’assist per l’1-0 di Dele-Bashiru: palla calibrata e compagno a campo aperto davanti a Carnesecchi. Una gemma in una partita piena di sostanza, di recuperi, di tackle e di palle fatte girare (anche agli avversari) con sapienza».

CORRIERE DELLA SERA 6.5 – «Inesauribile come sempre, prova fino alla fine a costruire ripartenze per un 2-0 che non arriva per troppi errori davanti a Carnesecchi».

LA REPUBBLICA 6.5 – «Trova anche il tempo di prendere una traversa. Toglie il respiro agli avversari».