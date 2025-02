Guendouzi Lazio, il francese è instancabile, lavora per due e non soffre l’inferiorità numerica a centrocampo – le pagelle

Guendouzi Lazio, le pagelle del centrocampista francese nel pareggio contro il Napoli: non fa mai mancare corsa, sacrificio e lotta

Mateo Guendouzi è una garanzia: anche in Lazio Napoli non fa mancare il suo prezioso supporto in mediana: tanta corsa e lavoro sporco per non fa pesare l’inferiorità numerica in mediana dei biancocelesti. Lotta con Anguissa e McTominay e non esce spazzato via dai due colossi del centrocampo di Conte. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – «Lavora per due e questo è uno dei motivi per cui la Lazio non soffre la teorica inferiorità numerica a centrocampo. È dappertutto, ovunque ci sia urgenza».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «La solita mostrificazione: inghiotte palloni e avversari, benzina infinita, chili e chili di muscoli contro i tre mediani del Napoli».

TUTTOSPORT 6.5 – «Bravo a leggere ogni inserimento delle due mezzali avversarie, fisicamente tiene botta perfettamente».

IL MESSAGGERO 7 – «Deve battersi ora contro Anguissa ora contro McTominay e lo fa sempre con ardore e attenzione. Un’altra partita da palcoscenico».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «A centrocampo lotta come sempre, anche se non trova sempre la giusta giusta linea di passaggio».