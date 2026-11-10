Gregucci e il ricordo di Grassi: «Era una donna di grande eleganza, una professionista di altissimo livello!»

L’ex Angelo Gregucci ha ricordato con immenso affetto Gabriella Grassi, storica responsabile della segreteria della Lazio. Le parole

La Lazio piange la scomparsa di Gabriella Grassi, storica segretaria del club che per oltre trent’anni, dal 1969 al 2003, ha rappresentato un punto di riferimento all’interno della società. Una figura rimasta legata a diverse epoche della storia biancoceleste, attraversando momenti difficili e grandi successi.

Ai microfoni di TMW Radio, Angelo Gregucci ha ricordato con grande affetto la professionista, sottolineandone competenza, autorevolezza e capacità di gestire anche le situazioni più delicate.

«Era una donna di grande eleganza e una professionista di altissimo livello. Quando arrivai a Roma, fu proprio lei a occuparsi del mio contratto. Rappresentava perfettamente l’ambiente Lazio: aveva esperienza, conosceva profondamente il mondo biancoceleste e riusciva a risolvere i problemi di tutti. In quegli anni il ruolo dei dirigenti aveva un peso enorme e Gabriella era una figura fondamentale».

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Gregucci ha poi ricordato la capacità di Grassi di attraversare epoche completamente diverse della società.

«Era preparatissima e aveva vissuto tantissime fasi della Lazio, dai periodi economicamente più complicati fino alle stagioni dei grandi successi. Per tutti i presidenti è stata un punto di riferimento costante. Conosceva le persone, i regolamenti federali e sapeva spiegare ogni situazione con grande lucidità.

Anche nei momenti più difficili, come quello della stagione del -9, rappresentava un vero punto di riferimento per la squadra. È stata una figura irripetibile nella storia della Lazio, per competenza, lungimiranza e qualità umane».