Le decisioni del Giudice Sportivo: ammenda al club e sanzione a Pedraza dopo l’ultimo turno

Giudice Sportivo Lazio: ammenda per la società biancoceleste. Delineata l’ammonizione per Alfonso Pedraza. Le decisioni
Il fine settimana del massimo campionato italiano ha archiviato verdetti e polemiche sul rettangolo verde, ma l’eco della super sfide disputate continua a far discutere a causa delle decisioni ufficiali diramate dagli organi competenti della giustizia sportiva.
Nel corso della riunione tenutasi nella giornata odierna 10 novembre 2026, il Giudice Sportivo dottor Gerardo Mastrandrea — assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti — ha emesso i verdetti relativi alle gare del turno precedente.
Tra i provvedimenti che fanno più discutere figurano inevitabilmente le sanzioni disciplinari ed economiche inflitte alla compagine biancoceleste, reduce dal pareggio esterno sul campo dei partenopei.
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La multa inflitta alla Lazio dal Giudice Sportivo per il ritardo
Il primo provvedimento di rilievo contenuto nel comunicato ufficiale riguarda la società capitolina, colpita da una sanzione di natura pecuniaria a seguito di quanto verificatosi prima del fischio d’inizio della contesa.
Come stabilito dal dottor Gerardo Mastrandrea, è stata infatti comminata un’ammenda pari a € 3.000,00 alla società Lazio a titolo di responsabilità oggettiva.
La motivazione formale alla base della multa risale all’avere ingiustificatamente provocato un ritardo di circa due minuti dell’inizio del primo tempo sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona, un dettaglio procedurale che non è sfuggito agli ufficiali di gara.
L’ammonizione per Alfonso Pedraza e il report disciplinare della Lazio
Il bollettino ufficiale diramato in seguito alla riunione federale offre, inoltre, indicazioni dettagliate sul versante strettamente disciplinare riguardante i singoli tesserati scesi in campo durante il match.
Oltre alla sanzione economica collettiva, l’elenco dei provvedimenti annota la prima sanzione stagionale per il calciatore Alfonso Pedraza, ammonito ufficialmente dal direttore di gara nel corso della sfida.
Il provvedimento disciplinare va ad aggiungersi alla lista dei cartellini che lo staff tecnico e la dirigenza della Lazio dovranno monitorare con attenzione in vista dei prossimi e delicatissimi impegni ufficiali nel campionato di Serie A.