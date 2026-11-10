Floriani al settimo cielo: «Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio! Forza Lazio»

Romano Floriani Mussolini, giocatore della Lazio, ha espresso la propria gioia per il rinnovo del contratto! Le dichiarazioni

Il panorama calcistico nazionale riserva grandi novità per il club capitolino, protagonista di una mossa strategica che blinda il futuro di uno dei suoi prospetti più interessanti. E’ arrivata quest’oggi l’ufficialità di un’operazione che fa sorridere l’ambiente biancoceleste.

La società ha deciso di puntare con decisione sulla linea verde, blindando il proprio tesserato Romano Floriani Mussolini con un accordo a lunghissima scadenza che testimonia la totale fiducia nelle doti tecniche e umane del ragazzo, pronto a ritagliarsi uno spazio sempre più importante sul campo nel corso delle prossime stagioni!

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Il rinnovo di contratto per Floriani Romano Mussolini e il progetto della Lazio

La notizia che infiamma l’entusiasmo dei tifosi riguarda direttamente il prolungamento dell’accordo tra la società e il giovane difensore, destinato a legarsi a doppio filo con i colori biancocelesti.

Floriani Romano Mussolini ha prolungato il proprio contratto con la Lazio fino al 2031, che dimostra la ferma volontà della dirigenza di costruire fondamenta solide per il futuro. Una programmazione oculata che permette al club di blindare un patrimonio tecnico importante.

Le parole di gioia e orgoglio di Floriani Romano Mussolini dopo la firma con la Lazio

Il momento della firma ufficiale è stato accompagnato da grande emozione e da dichiarazioni colme di attaccamento alla maglia da parte del giovane protagonista. Il calciatore ha voluto esprimere tutta la propria felicità per questo traguardo prestigioso raggiunto con la compagine biancoceleste.

Ecco le parole del giocatore rilasciate ai microfoni del club: «Rinnovare con questi colori per me è motivo di grande orgoglio. È una motivazione in più per dare sempre il massimo. Forza Lazio!». Un’attestazione di fedeltà e un chiaro segnale di motivazione che i sostenitori hanno accolto con grande favore, pronti a sostenere il talento in questo suo percorso di crescita all’interno del massimo campionato.