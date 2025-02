Gregucci avvisa Baroni: «L’avvicendamento Provedel-Mandas di domani secondo me è pericoloso, vi spiego il motivo»

Gregucci, l’ex biancoceleste alla vigilia della delicata sfida di domani con il Venezia si esprime riguardo la scelta in porta del tecnico toscano

Ai microfoni di Radiosei alla luce del sorteggio di Europa League, e della partita di domani pomeriggio della Lazio con il Venezia, ha parlato Angelo Gregucci. L’ex biancoceleste si esprime cosi riguardo le due tematiche attuali che riguardano le aquile con particolare riferimento alla scelta di Baroni di affidarsi a Mandas in porta

PAROLE – Oggi abbiamo capito quanto è stato importante essere arrivati primi nel campionato europeo. Occhio al Viktoria però, guai a sottovalutarli. La Roma va detto, sarebbe stata un’avversaria completamente diversa, per tante ragioni. L’Europa ha nobilitato il percorso della Lazio fino ad ora. La Lazio deve essere convinta ora, perché sarà un avversario tosto e in Europa nessuno ti regala nulla. Provedel? Prima devo vederlo in panchina. Se la scelta fosse quella, ho talmente tanto rispetto per Baroni che sono convinto lui abbia forti motivazioni. Lui sa che nella storia del calcio questo è un avvicendamento molto pericoloso. Il portiere vive da solo, in un mondo tutto suo ed ha sempre grandi responsabilità