Gregucci: «Dobbiamo sostenere la nostra squadra. La lotta..»

Condividi via email

Le parole di Gregucci sull’attuale situazione della Lazio in campionato. Ecco cosa ha dichiarato

Le parole di Angelo Gregucci a Radiosei sulla situazione della Lazio.

PAROLE– «La Lazio ora deve arrivare alle gare da dentro o fuori con la testa giusta. Mi auguro che chi non è andato in Nazionale abbia fatto un buon lavoro. La squadra ha dimostrato che quando aveva una discreta condizione e la testa libera poteva fare grandi cose. Dobbiamo sostenere la nostra squadra. La lotta ad un posto Champions è apertissima a tante squadre e non dobbiamo mollare »

EUROPA LEAGUE– « L’andata di Europa League in Norvegia è la più grande incognita di questo finale di stagione, se va bene lì tornerà a mille l’entusiasmo. Non possiamo permetterci di andare a dama con un unico spartito, leggere le situazioni ci permetterebbe di essere una squadra più matura. Stiamo vicini ai ragazzi, ora tutti insieme. Sarebbe delittuoso regalare qualcosa a qualcuno»