Gregucci: «L’anno del -9 fu difficilissimo, ma siamo diventati leggenda»

L’ex biancoceleste Angelo Gregucci, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato l’anno in cui la Lazio scese in Serie B con 9 punti di penalizzazione.

ANNO DIFFICILE – «La prima sentenza, per la quale la Lazio era retrocessa in Serie C. Poi la decisione di metterla in B, ma con 9 punti di penalizzazione in un momento in cui se ne ottenevano 2 per vittoria. Fu una stagione difficilissima Prima abbiamo recuperato i 9 punti, poi abbiamo battuto il Vicenza, nello scontro diretto all’ultima giornata, e ci siamo guadagnati gli spareggi e infine abbiamo vinto anche quelli. In tutta la stagione non ci siamo mai giocati i 2 punti a partita, ma la storia del club…».

LEGGENDE – «Questo è atipico: nelle ricorrenze storiche come il centenario del club, la banda dei -9 viene sempre invitata per gratitudine e riconoscenza. Dal punto di vista sportivo è stato il punto più basso della Lazio, ma emotivamente viene vissuto come un momento eccezionale, al pari dei due scudetti. Il laziale è così, si ricorda tutto e nei momenti di difficoltà si vede».