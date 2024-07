Greenwood Marsiglia, al trasferimento si oppone anche il sindaco

Greenwood Marsiglia, anche il sindaco della città, Benoit Payen, si oppone al trasferimento del calciatore: «Inaccettabile»

Mentre prosegue la sfida del calciomercato Lazio con il Marsiglia per Mason Greenwood, i tifosi del club francese si sono dichiarati apertamente contro al trasferimento del calciatore per via dei suoi precedenti penali. Lo stesso ha fatto il sindaco della seconda città di Francia, Benoit Payen, che ha così commentato.

PAROLE – «Greenwood ha avuto un comportamento inqualificabile e inaccettabile. Ho visto le immagini della moglie e ne sono rimasto profondamente scioccato. Massacrare una donna in quel modo è indegno e credo che non ci sia posto per lui nella nostra squadra»