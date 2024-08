Graziani: «Torino bene a San Siro, ma contro la Lazio...»

Le parole di Ciccio Graziani: «Senza investimenti il Torino non potrà reggere il confronto con squadre come la Lazio»

In un’intervista al La Stampa Ciccio Graziani ha parlato del Torino, dopo la cessione di Bellanova e il paragone con le squadre da qualificazione europea come la Lazio.

PAROLE – «Il club di Urbano Cairo doveva aspettare. Bellanova ha ancora margini per migliorare e tra un anno poteva valere anche 35 o 40 milioni di euro. Il mercato del Torino è incompleto. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, a San Siro ho ammirato una squadra che fino all’ottantanovesimo vinceva 2-0. Il Torino ha fatto un errore: quello di voler difendere il risultato. Ma mi è piaciuto, alla fine della partita ho pensato che possa essere la rivelazione della Serie A. Così il Torino non può lottare con Fiorentina, Roma e Lazio. Mi aspetto che la società investa i milioni incassati sul mercato come si deve».