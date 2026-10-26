Probabile formazione Sassuolo: le ipotetiche scelte di mister Aquilani anti Lazio

Probabile formazione Sassuolo: ecco le presunte scelte che potrebbe adottare Aquilani contro la Lazio. I dettagli

Un nuovo e affascinante appuntamento ufficiale attende la formazione capitolina guidata da mister Gennaro Gattuso nel prossimo e imminente turno del massimo campionato. Domani, martedì 27 ottobre, andrà infatti in scena la prestigiosa sfida contro il Sassuolo sul palcoscenico del Mapei Stadium, con il fischio d’inizio programmato per le ore 18:30 in occasione della nona giornata della Serie A 2026/27.

In vista di questo delicato impegno in trasferta sul rettangolo verde, l’attenzione generale si concentra sulle mosse, sulle probabili scelte di formazione e sull’assetto tattico studiato dai padroni di casa per arginare le ambizioni della compagine biancoceleste in questa avvincente notte di grande calcio.

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L’assetto tattico e le probabili scelte del Sassuolo per la sfida con la Lazio

L’allenatore Alberto Aquilani sembra orientato a confermare il collaudato schieramento tattico per fronteggiare al meglio gli ospiti. Il Sassuolo dovrebbe disporsi sul campo con il modulo 4-3-3, affidando la difesa a una linea quadrata e protetta tra i pali.

Nello specifico, le proiezioni della vigilia vedono Muric favorito per presidiare la porta, coadiuvato nel pacchetto arretrato dal quartetto difensivo composto da Van der Brempt, Duje Ćaleta-Car, Odenthal e Doig, chiamati a garantire chiusure puntuali e spinta costante sulle corsie laterali per contenere le offensive avversarie.

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Centrocampo e tridente offensivo nello scacchiere del Sassuolo contro la Lazio

Salendo sulla mediana e sulla trequarti, la formazione emiliana è pronta a schierare elementi di qualità e quantità per gestire il traffico nella zona nevralgica del rettangolo verde. In mezzo al campo agiranno Vasiljie Adzic, Matić e Thorstvedt, incaricati di fare diga e di innescare la manovra offensiva.

Il peso dell’attacco del Sassuolo sarà affidato alla classe e alla velocità del tridente formato da Berardi, Esposito e Laurienté, pronti a mettere a dura prova la retroguardia della Lazio in un match che si preannuncia altamente spettacolare e ricco di colpi di scena.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. All. Aquilani.

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