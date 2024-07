Gravina: «La mia elezione? Ogni decisione che prenderò sarà solo per il bene del calcio italiano»

Gravina, il presidente della FIGC si esprime riguardo le elezioni che avverranno per la nuova nomina e rilascia queste parole

In occasione della riunione federale, ha parlato ai cronisti presenti il presidente della Figc Gravina il quale si sofferma sulle nuove elezioni e non solo

PAROLE – La mia candidatura? Deciderò più avanti, potrò dare rassicurazioni solo dopo una decisione. Non c’è necessità di accelerare. Ogni mia decisione sarà presa per il bene del calcio italiano, io voglio bene al calcio

Serie A come lega speciale? Ha un ruolo importante, quello che non riconosceremo mai è il ricorso ad alcuni metodi. Per noi il dialogo col governo è fondamentale, l’interlocutore privilegiato è il ministro Abodi. Siamo concentrati a trovare la miglior soluzione possibile. Bisogna stare attenti a non cavalcare troppo alcune forme di interpretazioni che non sono in sintonia col mio modo di intendere il calcio. È superficiale considerare solo la dimensione economica se esultiamo per lo Sport in Costituzione