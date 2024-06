Gravina Italia: «Le CRITICHE FERISCONO, ma sono uno spunto, specie se costruttive. Quelle STRUMENTALI che chiedono le DIMISSIONI non le ascolto»

Le parole di Gabriele Gravina in conferenza stampa sulle critiche e le richieste di dimissioni: «Quelle non le ascolto»

Gabriele Gravina, nel corso della conferenza stampa che ha seguito l’eliminazione dell’Italia, ha parlato delle critiche ricevute e le richieste di dimissioni. Di seguito le sue parole.

CRITICHE E RICHIESTA DI DIMISSIONI – «Le critiche feriscono tutti ma bisogna avere la capacità di prendere spunto per migliorare, fa parte del ruolo. Quelle costruttive e legittime vanno prese in considerazione, quelle strumentali legate a una richiesta di dimissioni in un momento di chiusura come questo no. Dobbiamo essere chiari: non esiste che qualcuno possa pretendere dimissioni dall’esterno nell’ambito di governance federale. La scadenza è prevista a marzo 2025, le elezioni avverranno nella prima data utile, non si possono fare prima della chiusura delle Olimpiadi. Andremo a un confronto democratico, quella è l’unica sede legittima».

