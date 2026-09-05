I tifosi non mollano la squadra neanche in Friuli: pronto esodo in vista di Udinese Lazio

Udinese Lazio è sempre più vicina! Sono più di 2 mila i tifosi biancocelesti pronti a invadere il Bluenergy Stadium per la prossima sfida

I tifosi biancocelesti sono in trepidante attesa per la trasferta di Udinese Lazio pronti a portare il proprio grande sostegno anche lontano da casa. Dopo le prove generali nelle amichevoli contro Ascoli e Frosinone, a Bologna è arrivata la prima grande risposta dei tifosi biancocelesti, pronti ora a replicare lontano dall’Olimpico lo stesso spettacolo imbastito ad ogni sfida lontana da casa.

La protesta organizzata dai gruppi della tifoseria della Lazio ha portato alla scelta di seguire la squadra in trasferta, rinunciando alla presenza casalinga. Una decisione condivisa dalla grande maggioranza dei sostenitori della prima squadra della Capitale, che hanno trasformato i settori ospiti in una sorta di casa itinerante.

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Pronta l’invasione biancoceleste a Udine per Gattuso

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono già stati venduti circa 2 mila biglietti per il settore ospiti del Bluenergy Stadium in vista della sfida contro l’Udinese. I tifosi biancocelesti sono pronti a seguire la squadra di Gennaro Gattuso con l’obiettivo di spingerla verso una partenza da sogno: la possibile terza vittoria consecutiva in campionato.

L’effetto campo, quindi, potrebbe essere nuovamente particolare: la Lazio continua a giocare lontano dalla propria casa abituale, ma il calore dei suoi tifosi non sembra diminuire nonostante le vicissitudini societarie di questi ultimi anni.