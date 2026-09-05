Udinese Lazio, nel segno di Frattesi! Il classe ’99 mette nel mirino la sua vittima preferita

Udinese Lazio, Davide Frattesi punta al record con i bianconeri. Nel mirino c’è la storia dopo Zárate

Il calendario della massima serie offre un banco di prova di altissimo spessore per i biancocelesti, attesi da una trasferta ricca di insidie e significati particolari. Lunedì 7 settembre alle ore 20:45, il rettangolo verde dello stadio Friuli farà da palcoscenico al posticipo che vedrà la Lazio misurarsi in casa dell’Udinese. La marcia di avvicinamento al match è impreziosita da curiosità e dati statistici davvero unici, capaci di catalizzare l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi in vista di una notte di grande calcio che promette scintille e giocate spettacolari.

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La cabala e il feeling speciale di Davide Frattesi contro l’Udinese

Analizzando le statistiche individuali, la sfida friulana evoca ricordi dolcissimi per il centrocampista. L’Udinese rappresenta infatti la squadra contro cui Davide Frattesi ha realizzato il maggior numero di reti nel campionato di Serie A, ben 5, vantando un vantaggio di almeno 3 gol rispetto a qualsiasi altra avversaria affrontata in carriera. Un feeling realizzativo straordinario che il centrocampista spera di alimentare ulteriormente nella notte di Udine, sfruttando gli inserimenti e la consueta foga agonistica per trascinare i compagni verso un risultato prestigioso.

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La caccia al record di Mauro Zárate e l’obiettivo della Lazio

Avendo già timbrato il cartellino nelle prime due giornate vissute con la maglia della Lazio, il centrocampista ha l’occasione concreta di scrivere una pagina indelebile nella storia recente del club. Il giocatore può infatti diventare il secondo calciatore capace di trovare la via della rete in ciascuna delle prime 3 presenze ufficiali in biancoceleste nell’era dei tre punti a vittoria, ovvero dalla stagione 1994/95, eguagliando un primato che appartiene esclusivamente a Mauro Zárate dal campionato 2008/09.