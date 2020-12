Gol of the Year 2020: ecco i candidati per la rete più bella dell’anno

La Lazio ha lanciato sui suoi profili social il Goal of The Year, che premierà la rete più bella dell’anno. Ecco i quattro candidati

Immobile al Bentegodi contro il Verona, il siluro di Milinkovic all’Olimpico contro il Cagliari, la girata di Caicedo contro la Juventus e il tiro di Luis Alberto contro il Bologna. C’è tempo fino a domani per esprimere la preferenza.