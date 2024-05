Gol Immobile: il capitano ritrova la rete e sblocca il match – VIDEO

La Lazio ha immediatamente sbloccato il match contro il Monza con una rete di Ciro Immobile che torna finalmente al gol, il numero 201 in Serie A e il 207 con la maglia biancoceleste.

🇮🇹 Goal: Immobile | Monza 0-1 Lazio

Ciro Immobile displays his shooting ability and the ball sails inside the back of the net!pic.twitter.com/0h0M9t3mGL

— FootColic ⚽️ (@FootColic) May 4, 2024