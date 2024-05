Gol Immobile, Ciro si sblocca! Ecco da quanto non segnava l’attaccante

Gol Immobile, Ciro torna al gol: ecco da quando non segnava il cannoniere principe della squadra biancoceleste

La Lazio è attualmente in vantaggio contro il Monza grazie ad una rete di Ciro Immobile ad inizio primo tempo. Per l’attaccante si è così interrotto un digiuno che durava addirittura da metà febbraio.

L’ultima rete in Serie A infatti risaliva alla vittoria dei biancocelesti per 1-3 sul campo del Cagliari dello scorso 10 febbraio, seguito 4 giorni dopo dalla rete al Bayern Monaco in Champions League.