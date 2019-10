Glasgow, il corteo dei biancocelesti verso il Celtic Park – VIDEO

I tifosi laziali sono pronti a raggiungere il Celtic Park dove alle 21:00 scenderanno in campo Celtic e Lazio

Poco meno di due ore e sarà tutto pronto al Celtic Park per il match tra Celtic e Lazio. Tantissimi i tifosi biancocelesti che sono accorsi in Scozia per sostenere la squadra di mister Inzaghi.

I supporters biancococelesti si sono radunati nel punto di ritrovo prefissato a Glasgow e ora in corteo si stano dirigendo verso lo stadio. Davvero un clima bellissimo quello che si respira in terra scozzese in attesa del match.