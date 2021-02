Giusice Sportivo, un turno di squalifica per Patric

Patric fermo per un turno. Il Giudice Sportivo ha squalificato il giocatore della Lazio, dopo il giallo ricevuto in Atalanta-Lazio

«A seguito dei verdetti sportivi maturati nell’ultima gara, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni, confermando le due sanzioni ai calciatori biancocelesti. Quinto giallo in questa Serie A per Patric, fermato quindi per un turno, mentre Musacchio ha ricevuto il primo cartellino giallo stagionale».



Ecco le decisioni del Giudice Sportivo -riportate dal sito ufficiale della Lazio – a seguito dell’ultimo impegno di campionato.