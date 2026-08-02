Giuffredi spegne le voci sul Napoli: «Il futuro di Zaccagni sarà ancora in biancoceleste»

L’agente di Zaccagni fa chiarezza sul futuro del proprio assistito nella capitale: le parole sul futuro del capitano biancoceleste

Il futuro di Mattia Zaccagni sarà ancora alla Lazio. A fare chiarezza è stato il suo agente Mario Giuffredi, che nel finale di una lunga intervista concessa al canale YouTube di Michele Criscitiello, ha escluso possibili cambiamenti per il capitano biancoceleste, allontanando ancora una volta le ricorrenti indiscrezioni relative a un possibile trasferimento al Napoli.

Secondo il procuratore, il calciatore è felice nella Capitale e conserva un legame particolarmente forte con il club, la città e la storia della società. Un ruolo importante nella sua volontà di proseguire a Formello sarebbe ricoperto anche da Gennaro Gattuso, allenatore che lo conosce bene e che nutre una profonda stima nei suoi confronti.

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Giuffredi esclude l’addio di Zaccagni

IL FUTURO DEL CAPITANO – «Mattia è il capitano della Lazio, alla Lazio sta benissimo, quindi il suo futuro sarà la Lazio, anche perché ha ritrovato un allenatore che lo ha portato in Nazionale, che lo stimava tantissimo. Lui ha piacere di continuare alla Lazio per il club, la storia, la città e soprattutto anche per l’allenatore, che è un allenatore che Zaccagni stima molto».

Il rapporto di Zaccagni con Gattuso può essere decisivo

La presenza di Gattuso rappresenta un ulteriore motivo di fiducia per l’esterno. Il tecnico aveva già mostrato apprezzamento nei suoi confronti durante l’esperienza in Nazionale e punta sulla sua qualità per guidare il reparto offensivo biancoceleste.

Zaccagni conosce inoltre perfettamente l’ambiente e le responsabilità legate alla fascia da capitano e per questo potrebbe ergersi a uomo simbolo dei capitolini. In una fase complicata per la Lazio, segnata dalle difficoltà sul mercato e dalla tensione tra società e tifoseria, la sua permanenza garantisce una certezza tecnica e caratteriale che può restituire linfa vitale ai rossoblù.

Nessun margine per le voci di mercato

Le parole di Giuffredi chiudono dunque la porta alle ipotesi di una partenza. Il capitano vuole restare, lavorare con Gattuso e continuare a rappresentare la Lazio dentro e fuori dal campo.

Il futuro di Zaccagni appare definito: nessun addio e nessun trasferimento al Napoli, ma la volontà di proseguire il proprio percorso in biancoceleste.