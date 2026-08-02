Gattuso fa tre richieste precise alla società: difensore, trequartista e attaccante

Gattuso continua a chiedere rinforzi: ecco cosa serve al tecnico biancoceleste per la prossima stagione di Serie A con la Lazio

Gennaro Gattuso non cambia posizione e continua a ribadire la necessità di completare la rosa della Lazio. Dopo aver espresso le proprie richieste al presidente Claudio Lotito e al direttore sportivo Angelo Fabiani al termine dell’amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, il tecnico è tornato sull’argomento anche dopo il test disputato con l’Avellino.

Gattuso non ha voluto alimentare tensioni o mettere pubblicamente pressione sulla dirigenza, ma ha lanciato un altro messaggio chiaro. La squadra ha bisogno di aumentare qualità, profondità e alternative prima dell’inizio della nuova stagione.

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Per Gattuso ora serve un nuovo difensore centrale

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbero tre le richieste avanzate dall’allenatore. La prima riguarda un difensore centrale, considerata l’emergenza che sta condizionando la preparazione biancoceleste.

Gattuso vuole un giocatore immediatamente utilizzabile, capace di garantire affidabilità e aumentare le rotazioni in un reparto nel quale le alternative sono ridotte. La necessità diventa ancora più evidente alla luce delle situazioni fisiche e di mercato che coinvolgono alcuni elementi della rosa.

Alla Lazio manca un attaccante da gol

Il terzo rinforzo richiesto è un centravanti in grado di aumentare il peso offensivo della squadra. La Lazio ha bisogno di un attaccante capace di garantire quei gol mancati nella scorsa stagione e di offrire nuove soluzioni dentro l’area di rigore.

Gattuso ha quindi indicato con precisione le priorità: un centrale difensivo, un trequartista naturale e una punta. Lotito e Fabiani sono chiamati ad accelerare per consegnare al tecnico una rosa più completa e competitiva.