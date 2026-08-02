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Gattuso sceglie i 26 giocatori per la trasferta contro l’Ascoli: i convocati della Lazio per l’amichevole

Published

2 ore ago

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Tifosi Lazio

Le scelte di Gattuso per le convocazioni nella sfida odierna contro l’Ascoli: tutti gli aggiornamenti sulla Lazio e sulla squadra di questa sera

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la partita in programma questa sera alle 20:45 sul campo dell’Ascoli. Il tecnico biancoceleste ha selezionato complessivamente 26 calciatori, inserendo nel gruppo anche diversi giovani chiamati a sfruttare questa occasione durante la preparazione estiva.

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La lista completa dei giocatori biancocelesti

PORTIERI – Mandas, Motta, Renzetti.

DIFENSORI – R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI – Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor.

ATTACCANTI – Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.

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