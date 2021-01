Giudice Sportivo, Patric entra in diffida: il comunicato della Lazio

Dopo il 19° turno il Giudice Sportivo ha emesso i relativi verdetti: Patric entra in diffida. Il comunicato della Lazio

«La 19ª giornata di Serie A TIM è andata ormai in archivio e la Prima Squadra della Capitale si proietta verso il prossimo impegno in campionato, che la vedrà impegnata domenica 31 gennaio in casa dell’Atalanta.

A seguito dei verdetti sportivi maturati nell’ultima gara, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni, confermando la sanzione ricevuta da Patric. Per il calciatore spagnolo si tratta della quarta ammonizione stagionale in Serie A TIM e, pertanto, a partire dalla prossima gara entrerà ufficialmente in diffida.

Da segnalare anche il settimo cartellino giallo all’indirizzo di Lucas Leiva».