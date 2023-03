Giordano: «Quando qualcosa va storto la Lazio fa fatica...»

Giordano, l’ex attaccante biancoceleste commenta la sconfitta di ieri della Lazio in Conference che complica la qualificazione

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale alla luce della partita persa di ieri della Lazio, esprime il suo parere sulla prestazione dei biancocelesti

PAROLE – Il termine che avevamo utilizzato dopo la vittoria di Napoli, umiltà, è quello che è mancato ieri, l’umiltà del campione. La Lazio a volte gioca per 90 minuti, a volte 20 minuti, che non bastano contro una squadra giovane anche se con pochissima levatura. Una brutta serata perché si era messa nella migliore condizione, si poteva difendere l’1-0 se proprio non si voleva attaccare.

Invece questa presunzione che ogni tanto riaffiora è stata pagata giustamente a caro prezzo. Pensiamo sempre alla coppa o al campionato, l’AZ, una squadra normalissima che è terza nel suo campionato, ha onorato la gara con una rosa non certo all’altezza di quella della Lazio.

Loro non si pongono questi problemi, noi tutta la settimana a chiederci chissà se ce la fanno a fare tre partite in una settimana quando a certi livelli si gioca. Quando qualcosa va storto la Lazio fa fatica a rimettere la gara sui giusti binari