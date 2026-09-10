Giordano entusiasta: «La squadra ha dimostrato di non essere così scarsa. Può giocarsela con tutti»

Giordano ha detto la sua sul momento attraversato dalla squadra di Gattuso, della sfida contro il Milan e del rapporto tra club e tifosi

L’inizio di stagione della Lazio ha sorpreso molti osservatori e ha riportato entusiasmo attorno alla squadra di Gennaro Gattuso. Dopo le difficoltà iniziali e le critiche seguite all’eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova, il gruppo biancoceleste ha saputo reagire ottenendo risultati importanti.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi anche sulla prossima sfida contro il Milan e sulla situazione ambientale che sta vivendo il club.

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Le parole di Giordano sulla squadra di Gattuso

Secondo l’ex attaccante biancoceleste, il gruppo di Gattuso ha risposto alle critiche con personalità, dimostrando di avere qualità e spirito di sacrificio. Le sue parole:

REAZIONE DELLA SQUADRA – «Da parte della squadra c’è stata la volontà di dimostrare di non essere così scarsa come veniva dipinta. Si sono uniti, hanno fatto bene ed ora è bello confrontarsi con le altre».

GRUPPO E OBIETTIVI – «La sensazione è che questo gruppo sia in grado di fare sempre il massimo, al netto delle proprie lacune. Non credo che sia controproducente il fatto che Fabiani abbia parlato di Europa. Penso si possa giocare con l’equilibrio giusto nell’affrontare gara dopo gara e con la motivazione di mettersi in mostra».

SFIDA AL MILAN – «La Lazio per merito dei propri giocatori si andrà a giocare con il Milan una gara importante. Sarebbe bello giocare in una cornice diversa, ma i tifosi hanno fatto una scelta che deve essere rispettata».

LOTITO E LA SOCIETÀ – «Nelle ultime dichiarazioni di Fabiani c’è anche questo, oltre all’invito al presidente Lotito a prendere in mano la situazione. Il resto dipende cosa vuol fare da grande il presidente, se vuole fare il politico ben venga. Non credo che si possano fare bene entrambe le cose, a meno che tu non abbia la capacità di dare fiducia, delegare ed ascoltare».