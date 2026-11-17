Bruno Giordano, ex campione biancoceleste, ha parlato dell’attuale momento della Lazio con focus sugli infortunati in vista del match casalingo contro il Lecce. Le dichiarazioni

La sosta per le nazionali lascia in eredità un bivio cruciale per le ambizioni d’alta classifica della Lazio. Sabato allo stadio Olimpico, nella dodicesima giornata di Serie A, non ci saranno in palio soltanto i tre punti contro i salentini, ma la possibilità concreta di consolidare un margine psicologico e numerico sulle dirette rivali per l’Europa che conta.

A tracciare la strada per il salto di qualità definitivo è stato Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radiosei per fotografare il momento magico della squadra capitolina e i rischi nascosti dietro la ripresa del torneo.

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Lazio Lecce, l’effetto Olimpico e il peso sull’ambiente nella corsa Champions

Più dei numeri della graduatoria, a fare la differenza in questa fase è l’elettricità positiva che accompagna ogni uscita dei biancocelesti. Secondo Giordano, aver scavato un solco rispetto a corazzate come Juventus, Napoli e Atalanta rappresenta un moltiplicatore di fiducia per lo spogliatoio.

«Il vantaggio su Juve, Napoli ed Atalanta è importante non solo a livello di classifica, ma anche di sicurezze e di ambiente. È un ambiente carico che gratifica anche chi gioca», ha spiegato l’ex attaccante, indicando la ricetta per restare in vetta: «L’andamento della Lazio è forte, deve continuare a vincere le gare che deve vincere e dare il massimo con le altre».

La trappola di Lazio Lecce dopo la sosta: niente cali di tensione

Per evitare brusche frenate, occorre però superare l’esame maturità alla ripresa del campionato, quando le incognite legate alle assenze e alla condizione atletica rischiano di livellare i valori in campo. Giordano richiama alla memoria un precedente scomodo contro i giallorossi per tenere alta l’attenzione del gruppo.

«Se la Lazio fa la seria, non come accaduto due anni fa contro il Lecce, anche con una squadra rimaneggiata la gara di sabato si può vincere. Magari potrà essere un po’ complicato, ma in questo momento non possiamo fermarci», ha ammonito l’ex centravanti capitolino.

L’analisi di Lazio Lecce tra il precedente col Cagliari e l’ostacolo Falcone

Dal punto di vista tattico, l’impegno dell’Olimpico ricalca il copione di una recente sfida casalinga sofferta ma portata a casa con carattere. I salentini arrivano a Roma con un reparto nevralgico solido e un estremo difensore motivato anche da ragioni di campanile.

«Il livello di difficoltà sarà simile a quello con il Cagliari. Si riparte dopo la sosta contro una squadra che ha un buon centrocampo ed un portiere come Falcone che è bravo, oltre che romanista», ha osservato sorridendo Giordano, sottolineando come Wladimiro Falcone sarà uno dei principali scogli da superare.

La tabella di marcia per chiudere l’andata sul podio

Superare indenni l’ostacolo pugliese permetterebbe di guardare al resto del girone d’andata con una prospettiva privilegiata, avendo già affrontato gran parte degli scontri diretti. Per Bruno Giordano, l’obiettivo minimo di questa prima metà di stagione è ormai delineato con chiarezza.

«In questa fase del calendario la Lazio deve puntare a restare aggrappata a quella zona di classifica. Con due-tre punti di vantaggio o svantaggio conterebbe relativamente. Avresti finito il girone d’andata avendo affrontato tutte, mantenendo un distacco importante rispetto alle altre. Alla fine del girone d’andata credo che la Lazio possa chiudere al terzo posto», ha concluso l’ex bomber a Radiosei.