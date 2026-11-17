Lazio protagonista in Danimarca-Norvegia: Provstgaard e Isaksen schierati entrambi titolari! Le formazioni ufficiali

È tutto pronto al Parken di Copenaghen per Danimarca-Norvegia, sfida valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo 4 di Lega A di Nations League. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:45 e in palio c’è il secondo posto del girone, alle spalle del Portogallo, già qualificato ai quarti.

La Danimarca parte da una posizione favorevole con 9 punti, mentre la Norvegia insegue a quota 6 e ha bisogno della vittoria per provare a completare il sorpasso. Le formazioni ufficiali sono state riportate da Pazzi di Fanta.

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Danimarca-Norvegia, Isaksen e Provstgaard titolare

Il Commissario tecnico Riemer conferma Gustav Isaksen dal primo minuto, ma anche Provstgaard. L’esterno della Lazio completa il tridente offensivo insieme a Hojlund e Daramy.

In mediana spazio a Hjulmand, Damsgaard e Hojbjerg, mentre la difesa sarà composta da Kristensen, Provstgaard, Andersen e Maehle. In porta c’è Hermansen. La Danimarca scende quindi in campo con il 4-3-3.

Danimarca-Norvegia, Haaland guida l’attacco

La Norvegia risponde con Erling Haaland e Sorloth in avanti. Odegaard, Berge e Berg compongono il centrocampo, mentre la linea difensiva prevede Ryerson, Ajer, Heggem e Ostigard. Tra i pali confermato Nyland.

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Danimarca-Norvegia, le formazioni ufficiali

DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Provstgaard, Andersen, Maehle; Hjulmand, Damsgaard, Hojbjerg; Isaksen, Hojlund, Daramy. CT: Riemer.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Heggem; Odegaard, Berge, Berg, Nusa; Haaland, Sorloth. CT: Solbakken.

La sfida mette dunque di fronte due attacchi di grande livello e rappresenta un appuntamento decisivo per la qualificazione ai quarti di finale.