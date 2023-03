Giordano: «La crescita di Pellegrini comporta che Lazzari...»

Giordano, l’ex attaccante della Lazio analizza la situazione in casa biancoceleste soffermandosi sui terzini capitolini

Ai microfoni di Radiosei ha parlato Bruno Giordano, il quale nel parlare della Lazio si sofferma in modo particolare sui terzini biancocelesti, ecco le sue parole

PAROLE – In concomitanza alla crescita di Pellegrini, la sensazione è che Lazzari stia perdendo terreno. L’idea che ho è che Sarri quando deve scegliere i terzini guarda molto le caratteristiche degli avversari sulle fasce. Con il Monza a sinistra gioca Carlos Augusto, esterno che spinge molto e che potrebbe essere controllato meglio da uno come Hysaj.

Ci sta tutto, la cosa importante è avere scelta, avere delle alternative anche in panchina che ti possa permettere di leggere la gara o di inserire altri in corso di gara. Pellegrini ha la struttura per recuperare il terreno perso sul diretto avversario, Lazzari va più in difficoltà a livello di contatto.

Attenzione a Ciurria che gioca a destra nel Monza ma ha caratteristiche molto offensive. Vedremo quella che sarà la scelta di Sarri per la prossima, ma la cosa fondamentale è avere scelta. Se fossi Palladino e la Lazio dovesse schierare Lazzari, chiederei a Carlos Augusto e Caprari di attaccare molto da quella parte.

Detto questo, dopo il derby la Lazio deve spingere ancora di più, deve sfruttare il momento, il fatto che non ci sono più le coppe che non ti permettono di recuperare facilmente calciatori. Ora la logica del turnover per la Lazio viene meno