Giordano: «La Lazio ha avuto un calo fisico evidente. Recuperare è impossibile!»

Bruno Giordano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale, anche in vista di quello che sarà il big match tra Lazio e Juve.

LE PAROLE – La squadra sta accusando un calo fisico evidente, non riuscire ad accelerare in dieci contro undici è per problemi fisici. E’ vero che loro si chiudevano e di tanto in tanto facevano qualche contropiede. Recuperare la condizione fisica è impossibile, ora bisogna dare quello che si ha. L’unico aspetto positivo sono i sette giorni per poter rifiatare.