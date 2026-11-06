Bellucci incorona Gattuso: «La Lazio non è più una sorpresa! Isaksen? Fa la differenza, ora è devastante»

Claudio Bellucci ha commentato il momento d’oro della Lazio di Gennaro Gattuso e si è soffermato sul rendimento del danese Gustav Isaksen

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a raccogliere consensi grazie a un avvio di stagione straordinario. I biancocelesti, protagonisti di un percorso che li ha portati in vetta alla classifica di Serie A, si preparano alla delicata trasferta contro il Napoli di Massimiliano Allegri, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona.

A esprimere un giudizio particolarmente positivo sul rendimento della formazione capitolina è stato Claudio Bellucci. L’ex attaccante, intervenuto ai microfoni di Derby Derby Derby, ha analizzato la crescita della squadra, soffermandosi sui meriti dell’allenatore e sulle qualità di alcuni protagonisti.

«La Lazio ha ritmi altissimi e gioca molto bene. Contro il Cagliari voleva vincere la partita e ci è riuscita. Non si può più parlare di sorpresa. La vera sorpresa è il Frosinone, perché ha cambiato poco rispetto all’anno scorso e quello che sta facendo è incredibile. La Lazio poteva essere una sorpresa nelle prime partite, ma ha giocatori di valore. Il valore aggiunto è l’allenatore. L’arrivo di Gattuso sembrava una soluzione di ripiego. Invece la Lazio gioca molto bene. A Gattuso va riconosciuto il merito, non solo quello di aver trasmesso alla squadra la sua grinta, ma anche quello di averle dato un’identità di gioco. Ha vinto anche a Torino contro la Juventus e non è da tutti. Sarà una partita molto difficile. Il Napoli poi deve ritrovare credibilità e restituire ai tifosi l’entusiasmo. Con i ritmi del primo tempo di Napoli-Roma, la Lazio potrebbe andare in difficoltà».

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Bellucci incorona Isaksen: «In questo momento è devastante»

Tra i protagonisti della crescita biancoceleste spicca Gustav Isaksen, diventato una pedina importante nello scacchiere tattico di Gattuso. L’esterno danese sta trovando quella continuità di rendimento che gli era mancata nelle precedenti stagioni, riuscendo a incidere con maggiore regolarità nelle azioni offensive.

«Per la Lazio, Isaksen è un giocatore formidabile. Stra trovando la continuità che gli era mancata in passato. Adesso è diventato un punto fermo. È un giocatore che farebbe comodo anche a una squadra che ambisce alla Champions. Anche quando gioca in Nazionale riesce a fare la differenza. Isaksen, in questo momento, è devastante».

Lazio, Bellucci avverte sui pericoli del Napoli: da Højlund a De Bruyne

L’analisi dell’ex attaccante si è poi concentrata sui possibili protagonisti della formazione partenopea. Il Napoli dispone di individualità importanti, capaci di cambiare l’andamento di una partita anche attraverso una singola giocata.

«Per quanto riguarda gli azzurri, oltre Højlund, che quando gioca dà l’anima, mi piacerebbe vedere un acuto di Lucca. Lo stanno aspettando tutti, anche perché Allegri lo fa giocare spesso. Mi piacerebbe vedere qualcosa in più da parte sua. Se devo indicare un altro giocatore, direi De Bruyne, che non perde mai la bussola. È il calciatore più forte del Napoli per carriera e qualità. Magari può suscitare qualche antipatia per il suo carattere, ma tutti i grandi campioni hanno una personalità particolare e De Bruyne è sicuramente uno di questi».

Parole che contribuiscono ad aumentare l’attesa per Napoli-Lazio, un confronto particolarmente significativo per entrambe le formazioni. Da una parte i biancocelesti cercheranno di confermare il proprio primato, dall’altra gli azzurri proveranno a rilanciarsi davanti al pubblico del Maradona. Per Gattuso sarà un ulteriore banco di prova per misurare la solidità e le ambizioni della sua squadra.