Gilmour torna sulla sconfitta con la Lazio: «Non siamo felici di come siano andate le cose, c'è però...»

Ai microfoni di Radio Crc ha parlato Gilmour, il quale è tornato sulla doppia sconfitta da parte del suo Napoli con la Lazio sia in Coppa Italia che in campionato. Ecco le sue considerazioni a riguardo sulle sfide con i biancocelesti

PAROLE – Abbiamo rivisto le due partite perse con la Lazio, non siamo certo felici di come siano andate. Con il mister abbiamo capito come stare meglio in campo, come aiutarci durante il match per aumentare il livello. C’è però voglia di essere positivi e propositivi per migliorarsi, e fare risultati migliori