Gila nel post partita: «Nel primo tempo siamo stati disastrosi, non siamo stati il Milan!»

Mario Gila, difensore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita della gara della 4a giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Mario Gila, pochi minuti dopo il fischio finale del match tra Lazio e Milan, sfida valevole per la quarta giornata della Serie A 2026/27, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Le sue parole:

SULLA PARTITA – «Penso che nel primo tempo siamo stati disastrosi, sinceramente. Non siamo stati il Milan che vogliamo ed è stata una partita molto diversa dal secondo tempo, dove invece abbiamo capito chi siamo, dove giochiamo e sicuramente abbiamo fatto molto di più che nel primo tempo. Penso che, dopo il lavoro che abbiamo fatto nel secondo tempo, meritavamo qualcosa in più. Molto positivo il secondo tempo, comunque bisogna lavorare perché non si ripeta la situazione del primo tempo e dobbiamo rimanere con le sensazioni positive del secondo».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso