Gila, tra curiosità e scaramanzia: «Per questo ho scelto il numero 34»

Gila ai canali ufficiali della Lazio svela perché ha scelto di indossare la maglia numero 34. Dietro questa decisione un pizzico di scaramanzia

Mario Gila nell’intervista pubblicata sui canali ufficiali della Lazio ha svelato perché indossa un numero insolito come il 34. Curiosità legata a quando era al Real Madrid prima del suo approdo in Serie A.

SUL NUMERO 34 – «Indosso la maglia numero 34 perché era quella che avevo nella stagione in cui ho esordito con il Real. Non ricordo se quell’anno avevamo 34 Liga e abbiamo vinto la 35esima oppure se ne avevamo 33 e abbiamo vinto la 34esima. Però mi è sembrata una connessione strana e sono rimasto colpito, poi sono un po’ scaramantico. Esordire con il Real Madrid è stato un sogno e per questo anche arrivato qui ho scelto quel numero»