Gila a LSC: «Contento del rientro in campo e della vittoria. Baroni può darmi QUESTO» - Lazio News 24

Gila a LSC: «Contento del rientro in campo e della vittoria. Baroni può darmi QUESTO». Le parole del difensore spagnolo

Mario Gila, al rientro dall’infortunio, ha così parlato della vittoria della Lazio contro il Verona ai microfoni di Lazio Style Channel:

PAROLE – «Sono contento del rientro in campo, è stato difficile questo inizio di stagione. Mi sono infortunato al primo allenamento ed era difficile guardare i compagni mentre si allenavano e io non potevo. Sono felice per la vittoria e per i 90 minuti disputati.

Siamo una squadra con tanta grinta che pressa in avanti. Stiamo rischiando un po’ troppo in fase difensiva e dobbiamo essere più concentrati. È una cosa che dobbiamo sistemare, abbiamo preso gol in tutte le partite.

Baroni? Può darmi stabilità. Cerco di essere continuo il più possibile. Voglio confermarmi come il giocatore dell’anno scorso ed essere sempre concentrato. Il gol subito? Non era una palla pressata, abbiamo sbagliato. Sono uscito quando non dovevo, quelle palle in mezzo ci fanno un po’ soffrire. È una cosa che dobbiamo sistemare. Dobbiamo tornare a fare clean sheet per vincere ancora più partite».