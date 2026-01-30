Gila nel pre partita: «Stiamo passando un momento difficile, ma il gruppo è forte e unito»

Mario Gila, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 23a giornata contro il Genoa di Daniele De Rossi

Mario Gila, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 23a giornata di Serie A 2025/26 contro il Genoa. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

ATTUALITA’ – «Facile non è perché stiamo passando un momento difficile, sia come squadra che come società! Durante la settimana e il percorso della stagione non abbiamo avuto bei momenti e siamo stati coscienti che il gruppo doveva restare unito e forte! Sappiamo che non è semplice, come detto, ma siamo consapevoli che possiamo andare avanti perché il gruppo ha tantissima forza».

NEW ENTRY – «I giovani devono lasciare tutto in ogni allenamento, ma per ora non stanno avendo chissà quali opportunità che arriveranno senz’altro. Aiuteremo i nuovi, così come loro fanno con noi. Bisogna giocare con onore, un fattore che ci aiuterà tanto».

LEGGI ANCHE: Tavares Beşiktaş, il club turco pronto a presentare una nuova offerta! Gli aggiornamenti