Gila nel post partita: «Il merito è della squadra! Dobbiamo proseguire in questo modo» - Lazio News 24

Gila nel post partita: «Il merito è della squadra! Dobbiamo proseguire in questo modo»
Mario Gila, giocatore della Lazio, è intervenuto nel post partita del match della 20a giornata contro il Verona. Le sue dichiarazioni
Mario Gila, giocatore della Lazio, si è espresso nel post partita del match valido per la 20a giornata del torneo di Serie A contro il Verona. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:
VITTORIA – «E’ importante mettere la schiena dritta, non arrivavano i punti e le vittorie! Vincere oggi ci mette l’obiettivo nella testa e ci dà la spinta necessaria dopo gli sforzi che stiamo facendo».
GRINTA – «Mi piacciono entrambe le situazioni, dipende dalla partita! E’ vero che è la grinta che ti fa vincere i duelli e non è lo stesso di gestire la palla: mi piace molto. E’ un fattore importante».
MERITO – «Il merito è nostro, della squadra! Aiuta anche lo stile del mister. Dobbiamo proseguire così, in questo modo arrivano le cose!».
