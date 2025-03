Gila a Sky: «Non possiamo evitare di guardare la classifica»

Mario Gila ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky a pochi istanti dal fischio di inizio del posticipo di campionato tra Lazio e Udinese

OBIETTIVI – Non possiamo evitare di guardare classifica, i tre punti servono per la zona Champions, ne siamo coscienti. Siamo molto contenti per l’opportunità, loro siamo una squadra motivata, faremo una bella partita. Abbiamo combattuto fino a poco fa in 3 competizioni, ora abbiamo l’Europa League, siamo stanchi ma abbiamo fiducia nelle nostre qualità. Siamo maturi e non è un aspetto che ci preoccupa.

SULLA GARA – Questa è una partita difficile, loro sono in fiducia, hanno fatto bei risltati, stanno bene, sarà partita difficile. Dobbiamo dare il 120% perché sono molto duri fisicamente, serve una prestazione a livello massimo