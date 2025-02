Gila Lazio, Delio Rossi sul nuovo ruolo dello spagnolo: «Per caratteristiche può farlo, non lo vedo sacrificato in quella posizione»

Gila Lazio, Delio Rossi dice la sua sul cambio ruolo dello spagnolo: le dichiatazioni dell’ex tecnico biancoceleste in merito

Delio Rossi, sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del cambio di ruolo di Mario Gila in casa Lazio. Le dichiarazioni dell’ex tecnico dei biancocelesti.

LE PAROLE – «A parte il fatto che Baroni potrebbe non avere scelta in questo momento, per caratteristiche è un ruolo che può fare. È veloce, copre bene il campo. Il problema è ciò che levi al centro della difesa, quindi al netto della necessità, potrebbe preoccupare non averlo in coppia con Romagnoli. A Gila piace andare con la palla e proporsi, non lo vedo sacrificato in quel ruolo».