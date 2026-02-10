Hanno Detto
Ex Lazio, Giannichedda: «Una situazione strana! La squadra in campo va aiutata»
Giuliano Giannichedda, ex giocatore della Lazio, è intervenuto in merito all’attualità in casa biancoceleste! Le sue dichiarazioni
La Lazio è pienamente concentrata sul campionato di Serie A 2025/26 e in questo momento anche sulla competizione “Coppa Italia”. Intanto, l’attualità in casa biancoceleste fa parlare addetti ai lavori e non. A dire la sua, stavolta, è stato l’ex Giuliano Giannichedda ai microfoni di TMW Radio. Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:
«Una situazione strana. Giustamente se ritengono di protestare, i tifosi possono farlo, ma la squadra in campo deve essere aiutata! I giocatori stanno facendo una bella cosa come attaccamento, per cercare di portare avanti un discorso complicato in campionato. La rosa manca di qualche elemento e in seguito ai tanti infortuni è ridotta all’osso, ma al contempo sta facendo bene».
