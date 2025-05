Giannichedda: «Champions? Per la Juve è l'obiettivo minimo, la Lazio è giusto che ci provi...»

L’ex centrocampista di Lazio e Juve ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di quello che sarà il big match di domani all’Olimpico

Giuliano Giannichedda ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttojuve.

LE PAROLE – «Lazio–Juve varrà tantissimo, sappiamo quanto i due club ambiscano ad entrare in Champions non solo per il prestigio ma anche per programmare a livello economico i prossimi anni. Un passo falso di una delle due significherebbe abbandonare l’idea di arrivare quarti. Sono due squadre diverse, la Juve pur cambiando tantissimo è stata costruita per provare a vincere. La Champions, nelle ambizioni della società, è da considerarsi l’obiettivo minimo. La Lazio, invece, ha fatto un grandissimo campionato e si sta giocando un posto nell’Europa che conta. E’ giusto che ci provi».