Giannattasio: «Castrovilli professionista ESEMPLARE. Sui problemi fisici…». Le parole del giornalista sul nuovo acquisto biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Andrea Giannattasio ha parlato del nuovo acquisto della Lazio Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole:

PAROLE – «Castrovili professionista esemplare, non ricordo un giocatore che abbia avuto così tanta voglia di rimettersi in gioco. Consacrato nel 19/20 nel ruolo di mezz’ala con Vicenzo Montella, sino ad arrivare a quei brutti infortuni con Italiano. Infortuni allo stesso ginocchio, il problema si è riproposto nell’ultima giornata della stagione 21/22; penso non sia stato operato bene.

Penso che uno dei motivi per cui non è stato rinnovato dalla Fiorentina sia quello della fragilità; cert, un altro motivo è stato quello dell’ingaggio. Negli ultimi tre anni ha giocato l’equivalente di una stagione intera. Castrovilli aveva chiesto quasi 2 milioni alla fine della stagione 22/23. Io me lo ricordo sempre seconda punta o trequartista ma non nel ruolo di mediano. Il suo mentore è stato Daniele Croce che l’ha aiutato a interpretare anche il ruolo di mezz’ala da seconda punta.

Nasce sulla trequarti, ma da quando ha debuttato tra i professionisti, ha giocato praticamente solo come mezz’ala. Lui è sempre stato un giocatore molto prolifico, che vede la porta. La Lazio fa un colpo prendendolo a zero. Un giocatore così forte a zero è difficile prenderlo; gli va data fiducia però, aspetto che negli ultimi anni è mancato. La Fiorentina ha fatta un errore a non farlo rinnovare, a mio avviso.

Il giocatore deve fare la preparazione il prima possibile, dopodiché lui appena è tornato a giocare ha fatto molto bene. Non ha mai avuto il timore di rifarsi male. Si è operato al menisco collaterale e crociato; in Inghilterra si sono accorti che il crociato non fosse ancora messo a posto, facendo fare una brutta figura alla società toscana, avendolo definito idoneo».